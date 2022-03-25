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Назван срок готовности полностью импортозамещенного SSJ-100

В Минпромторге назвали срок готовности полностью импортозамещенных самолетов SSJ-100

Фото: Globallookpress.com

В Минпромторге объявили, что полностью импортозамещенный самолет SSJ-100 будет готов к концу следующего года. Такой срок назвал глава ведомства Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Еще Мантуров указал, что Россия оспорит в судах заморозку авансовых платежей за непоставленные детали для самолета SSJ-100, заказанные за рубежом.

В начале марта глава Минпромторга говорил, что производство лайнеров будет увеличено до 40 самолетов в год. «Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов», — отметил он.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена заменить в самолетах SSJ 100 иностранный двигатель SaM-146 на российский ПД-8. Ранее планировалось сертифицировать ПД-8 в 2023 году, однако сейчас Мантуров поручил ускорить эти работы. Как добавили в министерстве, глава Минпромторга поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в ближайшие 12-14 месяцев.

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Платон Щукин
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