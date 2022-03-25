У россиянки украли 300 килограммов унаследованного сахара

Из дома жительницы Краснодарского края украли 300 кг доставшегося ей в наследство сахара

У жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 килограммов сахара, унаследованных ею вместе с домом. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Россиянка заглянула в пристройку нового дома и заметила, что помещение опустело — не было ни мешков с сахаром, ни бензопилы, которые она видела там накануне. Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемых удалось установить. Ими оказались двое жителей той же станицы.

Выяснилось, что мужчины вламывались в пристройку дважды. За один раз унести всю добычу у них не получилось.

Потерпевшей вернули только бензопилу, так как сахар злоумышленники на фоне ажиотажного спроса успели продать. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что хранить большое количество сахара не только бессмысленно, но и опасно. По ее словам, в запасах могут завестись насекомые.