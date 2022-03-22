Раскрыта опасность хранения больших запасов сахара

Диетолог Круглова призвала не хранить запасы сахара из-за риска появления насекомых

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что бессмысленно приобретать большое количество сахара. Эти покупки могут создать дополнительные риски для организма и привести к злоупотреблению продуктом, передает радио Sputnik.

Круглова объяснила, что со временем сахар не становится токсичным. Она раскрыла опасность его хранения в больших запасах и допустила в нем появление насекомых. Поэтому медик призвала не поддаваться ажиотажу и не покупать этот товар.

«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», — предупредила специалист.

Врач добавила, что если соблюдать нормы здорового питания, то одного килограмма сахара хватит надолго. Согласно рекомендации ВОЗ, что за счет добавленного сахара человеку необходимо получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона.

«Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня», — уточнила эксперт.