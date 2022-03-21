В правительстве призвали россиян не поддаваться панике из-за сахара

Вице-премьер Абрамченко призвала россиян не дестабилизировать товаропроводящую сеть

Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан. Об этом на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

Она призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары. По словам Абрамченко, такой ажиотажный спрос только «дестабилизирует товаропроводящую сеть», повода для него нет. Вице-премьер напомнила, что принято решение увеличить посевные площади под гречиху и сахарную свеклу, чтобы эти товары после нового урожая точно были в наличии.

Абрамченко также отметила, что ранее правительство решило выделить 25 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование процентной ставки по кредитам. Это решение должно позволить сохранить условия кредитования, не ухудшив их по сравнению с прошлым годом. Также дополнительно выделены пять миллиардов рублей на обеспечение ранее принятых обязательств по льготным кредитам. Она подчеркнула, что средства доступны для аграриев.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что российские аграрии начали жаловаться на задержки в предоставлении субсидий. Из обещанных 127 миллиардов рублей по состоянию на 15 марта до аграриев дошли только 2,6 процента. В большинстве регионов местные чиновники до сих пор даже не внесли поправки в законодательство, позволяющие распределять средства. По оценкам участников рынка, многие сельхозпроизводители могут не провести посевную в запланированном объеме.

Ранее министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин рассказал, что сахар на неделе подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм. Он объяснил такую цену возросшими логистическими издержками продавцов.