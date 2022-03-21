Жителей российского региона предупредили о подорожании сахара

Сахар в Приморье подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм

Сахар в магазинах Приморья подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм на неделе с 21 по 27 марта. Об этом жителей предупредил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, сообщает «РИА Новости».

Чиновник объяснил, что стоимость сахара обусловлена ценой, определенной на бирже, поэтому новые поставки с учетом логистических издержек будут обходиться магазинам в 88 рублей за килограмм. Для конечных потребителей цена увеличится до 90-92 рублей. Калитин подчеркнул, что в этом российском регионе особенно сложной была именно ситуация с сахаром, так как спрос на него резко поднялся. «По другим группам продуктов такого всплеска не наблюдается», — сообщил министр.

Торговые сети в Приморье уже ввели ограничение на продажу в одни руки социально важных товаров, в числе которых сахар, смеси для детского питания и подгузники. Власти объяснили новые правила спекулятивным спросом, а краевой Минпромторг поддержал решение. Спрос на сахар в регионе увеличился на 400 процентов, из-за чего в крупных торговых точках периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Информация о росте цен уже проверяется прокуратурой и УФАС в Приморье.

Ранее в марте проверкой незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены занялась Генпрокуратура России. В ведомстве уточнили, что необоснованный рост цен зафиксирован со стороны отдельных участников рынка, а также в интернет-магазинах. После выявления нарушений прокуроры примут меры, чтобы пресечь искусственный дефицит и незаконное завышение стоимости товаров.