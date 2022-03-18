В России занялись проверкой незаконного повышения цен на продукты

Генпрокуратура РФ проверит факты незаконного увеличения цен на продукты и бытовую химию

Генпрокуратура России занялась проверкой фактов незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, органами прокуратуры в целях защиты прав граждан проводится системная работа по противодействию нарушениям законодательства о ценообразовании на социально значимые товары», — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение цен зафиксированы со стороны отдельных участников рынка, а также в различных интернет-магазинах. По выявленным нарушениям прокуроры примут комплекс мер для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен, добавили в пресс-службе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Андрея Белоусова начала проверять цепочку поставок сахара в магазины. На необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита служба пообещала реагировать вплоть до оборотных штрафов и передачи материалов в Генпрокуратуру.