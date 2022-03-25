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Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Москва — Сыктывкар вернулся в Шереметьево из-за отказа стойки шасси

Фото: Globallookpress.com

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следующий из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Отмечается, что после вылета командир воздушного судна сообщил об отказе управления передней стойки шасси и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.

«Sukhoi Superjet 100 в 09:39 совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. По словам главы министерства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов.

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Дарья Рыбак
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