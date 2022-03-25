В МИД Греции рассказали о цели санкционного давления на Россию

Замглавы МИД Греции дезавуировал собственное заявление о «смене власти» в России

Замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис после критики со стороны оппозиции дезавуировал собственное заявление, что целью глобально скоординированных санкций против России является «смена власти» в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дипломат в разговоре с американским изданием The Hill рассказал, что рестрикции в отношении России призваны вызвать общественное волнение в стране, чтобы свергнуть власть в России «путем внутренних беспорядков».

Бывший министр иностранных дел, глава сектора внешней политики и международных отношений в оппозиционной партии «СИРИЗА-Прогрессивный альянс» Йоргос Катрунгалос указал на опасность подобных публичных высказываний. Он подчеркнул, что таким образом Греция «становится единственным западным правительством, которое четко заявляет, что санкции против России направлены на свержение президента России». В ответ замглавы МИД отказался от своих слов, уточнив, что санкционное давление направлено на повышение политических и экономических издержек продолжения кризиса.

«Конечно, санкции не направлены на смену режима. Будущее России будет определять русский народ, который также страдает и расплачивается тяжелыми последствиями», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, целью которой он назвал денацификацию Украины. После этого страны мира ввели ряд санкций, касающихся российских банков, компаний, а также представителей власти и бизнеса. Помимо прочего, речь идет и о заморозке активов.