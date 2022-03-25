Путин предложил объединить дирекции Мариинского и Большого театров

Путин предложил Гергиеву создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров

Президент России Владимир Путин предложил художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, передает ТАСС.

В качестве примера подобной организации Путин привел Дирекцию императорских театров, существовавшую с 1786 по 1917 год в Российской империи.

Ранее Владимир Путин заявил о прогрессирующей дискриминации русской культуры на Западе и сравнил эту атаку с событиями в гитлеровской Германии. По мнению главы государства, российские деятели культуры внесли огромный вклад в мировую цивилизацию, а их произведения учили людей думать.