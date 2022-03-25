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Путин предложил объединить дирекции Мариинского и Большого театров

Путин предложил Гергиеву создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предложил художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра Валерию Гергиеву создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства, передает ТАСС.

В качестве примера подобной организации Путин привел Дирекцию императорских театров, существовавшую с 1786 по 1917 год в Российской империи.

Ранее Владимир Путин заявил о прогрессирующей дискриминации русской культуры на Западе и сравнил эту атаку с событиями в гитлеровской Германии. По мнению главы государства, российские деятели культуры внесли огромный вклад в мировую цивилизацию, а их произведения учили людей думать.

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Сергей Равин
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