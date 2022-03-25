Путин сравнил атаку на русскую культуру с событиями в гитлеровской Германии

Президент России Владимир Путин заявил о прогрессирующей дискриминации русской культуры

Президент России Владимир Путин заявил о прогрессирующей дискриминации русской культуры на Западе и сравнил эту атаку с событиями в гитлеровской Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы государства, российские деятели культуры внесли огромный вклад в мировую цивилизацию, а их произведения учили людей думать.

«На протяжении веков отечественные мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические традиции, но, что очень важно, те идеалы и смыслы, которые становились нравственными, духовными ориентирами для миллионов людей, для целых поколений», — сказал Путин.

По его словам, на Западе «из концертных афиш вымарывают [композиторов Петра] Чайковского, [Дмитрия] Шостаковича, [Сергея] Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги». Он напомнил, что подобным занимались и нацисты в Германии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что страны Запада устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. В качестве примера она привела певицу Анну Нетребко, чьи спектакли в театре «Ла Скала» были отменены, а также дирижера Валерия Гергиева, которого отстранили от работы в Мюнхенском филармоническом оркестре.