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В Совфеде заявили о гонениях на российских деятелей культуры

Спикер Совфеда Матвиенко назвала гонениями ситуацию с Нетребко и Гергиевым

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге на сайте верхней палаты Федерального собрания России.

«Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра "Ла Скала". По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев», — отметила она.

Матвиенко призвала обратить внимание, что речь идет об уникальных людях, которые являются носителями высоких достижений человеческой культуры, способными внести неоценимый вклад в продвижение диалога. «Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ», — возмутилась спикер Совфеда.

В заключение она добавила, что преподаватели иностранных вузов отказываются вести занятия с русскими студентами, а из некоторых учебных заведений их «изгоняют». Также она подчеркнула, что отменяются или вводятся запреты на гастроли театральных коллективов из России, показы отечественных фильмов.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской военной спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр.

Позднее представитель Анны Нетребко Максим Берин объяснил ее временный уход со сцены «психологической паузой».

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Варвара Кошечкина
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