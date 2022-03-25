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На Украине возбудили дело против певицы Чичериной

Певицу Юлию Чичерину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины
Юлия Чичерина

Юлия Чичерина. Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Украинская Генпрокуратура возбудила дело против российской певицы Юлии Чичериной. Об этом сообщает РИА Новости.

Артистку обвиняют в надругательстве над государственным символом и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Следствие отмечает, что Чичерина прибыла в Запорожскую область для поддержки российских военных, где совместно с ними сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсетях подчеркнула, что дело возбуждено не из-за музыкальных композиций Чичериной. Также известно, что певица находится в черном списке Минкульта Украины.

Ранее МИД Латвии внес в список нежелательных лиц более 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. До этого Минкультуры Латвии призывало МИД запретить въезд на территорию страны артистам, участвовавшим в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. Предложение было одобрено.

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Сергей Равин
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