Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России

МИД Латвии запретил въезд 25 российским деятелям сферы развлечений и культуры

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список нежелательных лиц более 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Об этом сообщает новостное агентство LSM.

Известно, что ранее Минкультуры Латвии призывало МИД запретить въезд на территорию страны артистам, участвовавшим в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. Предложение было одобрено.

В черный список, в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.