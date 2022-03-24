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Латвия запретила въезд 25 деятелям культуры из России

МИД Латвии запретил въезд 25 российским деятелям сферы развлечений и культуры
Здание МИДа Латвии

Здание МИДа Латвии. Фото: Public Domain / Wikimedia

Министерство иностранных дел Латвии внесло в список нежелательных лиц более 25 российских деятелей сферы развлечений и культуры. Об этом сообщает новостное агентство LSM.

Известно, что ранее Минкультуры Латвии призывало МИД запретить въезд на территорию страны артистам, участвовавшим в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя, который состоялся в «Лужниках» 18 марта. Предложение было одобрено.

В черный список, в частности, попали режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, исполнители Стас Михайлов, Тимати, Полина Гагарина и другие. Им запрещен въезд в страну на неопределенный срок.

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Сергей Равин
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