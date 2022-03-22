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Полине Гагариной и Тимати захотели запретить въезд в Латвию

Министерство культуры Латвии предложило запретить въезд Тимати, Гагариной и Расторгуеву

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство культуры Латвии предложило запретить въезд российским артистам, поддержавшим проведение военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает «Росбалт» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Соответствующий запрос уже направлен в министерство иностранных дел страны. В список нежелательных лиц захотели включить более 20 россиян. В их числе оказались Вика Цыганова, Стас Михайлов, Валерий Гергиев, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Илзе Лиепа, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Тимати и Виктория Дайнеко.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране. По его словам, нельзя допускать в латвийском информационном пространстве «разжигание ненависти к Украине и дезинформацию». Президент подчеркнул, что по этой причине следует запретить вещание «российских пропагандистских каналов». До этого с подобным предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Евгений Шульгин
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