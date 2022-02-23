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Президент Латвии призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов

Президент Латвии Левитс предложил запретить вещание российских телеканалов в стране
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, нельзя допускать в латвийском информационном пространстве «разжигание ненависти к Украине и дезинформацию». Президент подчеркнул, что по этой причине следует запретить вещание российских каналов. Отмечается, что до этого с подобным предложением выступил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

21 октября 2021 года стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание ретранслятора Первого канала — Первого балтийского канала. До этого в стране была заблокирована ретрансляция еще 16 российских телеканалов.

Марина Совина
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