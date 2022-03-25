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Вакцинация против COVID-19 оказалась безопасной для беременных

В Швеции и Норвегии раскрыли безопасность вакцинации против коронавируса для беременных

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ученые Каролинского института в Швеции и Норвежского института общественного здравоохранения выяснили, что вакцинация против COVID-19 не связана с более высоким риском осложнений для беременных. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие почти 160 тысяч беременных женщин, родившие в период с января 2021 года по январь 2022 года. Большинство включенных в исследование были вакцинированы после 12-й недели в соответствии с действующими рекомендациями. 95 процентов получили мРНК-вакцину (Pfizer-BioNTech или Moderna). Специалисты не выявили повышения риска преждевременных родов, задержки роста или необходимости неонатального ухода после вакцинации от COVID-19 во время беременности.

Ранее проведенные исследования показали, что беременные женщины относятся к группе риска по тяжелому заболеванию COVID-19, требующему интенсивной терапии, с более высоким риском летального исхода, чем небеременные женщины детородного возраста. Беременные женщины с тяжелой формой COVID-19 также более склонны к преждевременным родам.

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Александр Еникеев
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