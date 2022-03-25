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В ДНР оценили гуманитарную ситуацию в Волновахе

Депутат НС ДНР Шишкина заявила, что в Волновахе разрушено около 90 процентов жилого фонда

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Волновахе отсутствует какая-либо инфраструктура, разрушено около 90 процентов жилого фонда. Об этом депутат Народного совета (НС) Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Депутат оценила гуманитарную ситуацию в Волновахе и отметила, что положение дел является очень тяжелым.

«На сегодняшний день город оживает... люди вышли из подвалов. Гуманитарная ситуация, конечно, очень напряженная. Оказывается помощь и силами республики, оказывает огромную помощь Российская Федерация. Все равно есть проблемы. У людей нет одежды, нет медикаментов, нет продуктов питания, элементарно просят хлеб», — рассказала Шишкина.

11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска Донецкой народной республики освободили Волноваху. Он также добавил, что к тому моменту силы ДНР взяли под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.

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Алевтина Запольская
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