В ДНР оценили гуманитарную ситуацию в Волновахе

Депутат НС ДНР Шишкина заявила, что в Волновахе разрушено около 90 процентов жилого фонда

В Волновахе отсутствует какая-либо инфраструктура, разрушено около 90 процентов жилого фонда. Об этом депутат Народного совета (НС) Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Депутат оценила гуманитарную ситуацию в Волновахе и отметила, что положение дел является очень тяжелым.

«На сегодняшний день город оживает... люди вышли из подвалов. Гуманитарная ситуация, конечно, очень напряженная. Оказывается помощь и силами республики, оказывает огромную помощь Российская Федерация. Все равно есть проблемы. У людей нет одежды, нет медикаментов, нет продуктов питания, элементарно просят хлеб», — рассказала Шишкина.

11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска Донецкой народной республики освободили Волноваху. Он также добавил, что к тому моменту силы ДНР взяли под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль и Зеленый Гай.