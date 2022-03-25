Застрявший за границей россиянин описал свое положение фразой «гуляка-нищеброд»

Россиянин застрял в Камбодже и рассказал о жизни в стране на 150 долларов в месяц

Российский турист застрял в Камбодже из-за ограничений на авиаперелеты и рассказал о жизни за границей в условиях вынужденной экономии. Своим опытом он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Мужчина описал свое положение фразой «гуляка-нищеброд». Как объяснил путешественник, всего на месяц жизни в столице страны у него уходит 150 долларов: проживание обходится в 80 долларов, траты на еду — в 70.

Сейчас путешественник снимает место в хостеле в центре города, который он назвал «армейским бараком класса люкс», где, по его мнению, есть все необходимое для комфортного проживания — кондиционеры в номерах, постельное белье, новые матрасы и чистые уборные. «Спать по соседству с другими людьми кому-то может показаться стремным, но меня это не смущает, даже наоборот — весело», — считает автор блога.

При этом россиянин добавил, что до сих пор не может привыкнуть к местной кухне, поэтому питается знакомой европейской едой, которая обходится дороже. Например, завтрак в отеле, состоящий из омлета с тостами или овсянки с фруктами, стоит около трех долларов. Всего на питание у него уходит примерно 13 долларов в день.

Кроме того, мужчина признался, что не готов экономить на «веселье на выходных», которое выходит за рамки бюджета. «Чем вообще я сейчас занимаюсь здесь? Достопримечательности страны уже все посмотрел, поэтому банально убиваю время, пока не закончится виза», — резюмировал путешественник.

Ранее в марте в Ростуризме назвали число отечественных туристов, которые вернулись в Россию после ограничений на авиаперелеты. По информации ведомства, туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули домой уже более 90 процентов организованных путешественников — около 83 тысяч человек.