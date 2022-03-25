Кадыров рассказал о рвущихся в бой детях и стариках из его рода

Глава Чечни заявил, что почти все мужчины рода Кадыровых участвуют в операции на Украине

В рядах бойцов, участвующих в специальной операции России на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Руководитель региона уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики. «Справедливости ради отмечу, что и те, и другие, несмотря на свой юный или пожилой возраст, все еще рвутся в бой», — рассказал Кадыров.

Он также сообщил, что тысячи жителей республики молятся за чеченцев, находящихся на Украине, — каждую ночь в Чечне совершаются коллективные намазы (молитвы). «В республике тысячи и тысячи добровольцев, выражающих желание выдвинуться в самую гущу сражений с целью изгнать проклятый национализм с земель братского народа. По-другому и быть не могло», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что отправил на задание на Украину одних из самых подготовленных и боеспособных силовиков. Он также продемонстрировал вооружение, которым оснащены чеченские спецназовцы: штурмовые и снайперские винтовки, используемые в армиях НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.