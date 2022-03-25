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Министр обороны Казахстана встретился с поверенным США

Казахстан и США обсудили пятилетнее военное сотрудничество в Нур-Султане
Руслан Жаксылыков

Руслан Жаксылыков . Фото: Wikipedia

Казахстан и США обсудили военное сотрудничество в стенах казахстанского министерства обороны в Нур-Султане. Известие об этом опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что с временным поверенным в делах США Джуди Куо встретился министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. «Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов», — прокомментировали встречу с казахстанской стороны.

Это не первый визит гостей из Соединенных Штатов к военным Казахстана за последние дни. 16 марта сотрудники американской дипмиссии посетили центр подготовки миротворцев в Алма-Ате. Оборонное ведомство передавало, что стороны обсуждали актуальные вопросы миротворческой деятельности.

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Дмитрий Настасьев
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