Казахстан пустил сотрудников посольства США в центр подготовки миротворцев

Генеральный консул и военный атташе США посетили центр подготовки миротворцев в Казахстане

Сотрудники дипломатической миссии Соединенных Штатов в Казахстане нанесли визит центру подготовки миротворцев в Алма-Ате. Об этом сообщает министерство обороны Казахстана.

Казахстанские военные пустили генерального консула Кэролайн Сэвидж и военного атташе подполковника Майкла Уайза из посольства США в центр подготовки миротворцев для ознакомления гостей с процессом обучения слушателей, учебными программами и перспективными проектами в области миротворческой и языковой подготовки. Ведомство передает, что стороны обсудили актуальные вопросы миротворческой деятельности.

В начале 2022 года в Казахстане прошли массовые беспорядки. Чтобы справиться с мародерами и грабителями, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ. Страны блока, в том числе и Россия, отправили в Казахстан корпус миротворцев, который взял под контроль ключевые объекты инфраструктуры. По итогам операции Токаев поблагодарил за помощь российского президента Владимира Путина.

Ранее казахстанского президента заподозрили в желании приблизиться к Европе. Такой мотив для политических реформ, озвученных 16 марта Токаевым, назвал политолог Дмитрий Фетисов.