Токаева заподозрили в стремлении быть ближе к Европе

Политолог Фетисов рассказал о стремлении президента Токаева приблизиться к Европе

Российский политолог Дмитрий Фетисов заподозрил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стремлении стать ближе к Европе. Эксперт рассказал «Известиям», что политические реформы в Казахстане направлены на попытку приблизить среднеазиатскую республику к европейским стандартам и трендам.

«Токаев пытается показать, что Казахстан гораздо более европейская страна, чем думают в Европе», — назвал Фетисов один из мотивов Токаева провести реформы в Казахстане. Президент пытается двигаться в векторе европейской культуры и занимается темами, актуальными на Западе — усиление роли парламента, активные права женщин, увеличение льгот для иностранного бизнеса, мода на здоровый образ жизни, поделился мнением политолог.

Другим мотивом Токаева политолог счел стремление действующего президента уменьшить роль клана бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева в политике. Однако, по его мнению, эта цель может быть достигнута только после выборов в парламент. «Тут зависит все от того, как распределятся места в парламенте при следующих выборах», — объяснил Фетисов.

16 марта Токаев предложил переустроить форму правления в Казахстане и передать больше полномочий парламенту республики. «Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — охарактеризовал свои намерения казахстанский президент. Кроме того, Токаев вынес на рассмотрение депутатов идею запретить ближайшим родственникам главы государства занимать государственные посты.

Преобразования Токаева начались в Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года. После восстановления порядка президент пообещал провести политические реформы.