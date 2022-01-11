Токаев заявил о готовности провести политические реформы

В Казахстане назрела необходимость трансформации отношений между обществом и государством, власти подготовят и представят новый пакет политических реформ к сентябрю 2022 года. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишет «Sputnik Казахстан».

По словам политика, изменения затронут, в первую очередь, избирательную систему. В частности, в избирательные бюллетени вернут графу «против всех». Также он указал на готовность государства пересмотреть подход к защите прав собственности, оценке качества государственных услуг и распределению социальных благ.

«[Пакет реформ] будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций», — пообещал Токаев.

Ранее политик сообщил о планах правительства кардинально реформировать систему национальной безопасности Казахстана, включая спецслужбы, армию и другие силовые структуры. Власти намерены увеличить численность Национальной гвардии, создать армейское командование сил специальных операций, усилить органы разведки и повысить зарплаты силовикам.