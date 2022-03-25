В российском городе впервые установили прослушку в школах

В школах Екатеринбурга установили прослушку, реагирующую на «тревожные» слова

В нескольких школах Екатеринбурга впервые в России установили прослушку, которая реагирует на «тревожные» слова. Об этом сообщает портал E1.ru.

По информации издания, эта мера необходима, чтобы предотвратить повторение массовой трагедии мая 2021 года, когда Ильназ Галявиев устроил вооруженное нападение на школу в Казани.

Директор городской школы № 25 Инна Гумбатова заявила, что система уже успела хорошо себя зарекомендовать.

«Она позволяет улавливать громкие звуки, контрольные слова, которые могут произноситься, когда происходит какой-то не очень приятный случай в школе», — рассказала педагог.

Микрофоны установлены на входах для старшей и младшей школы. Если кто-то выкрикнет слова «бомба», «убью» или «взорвать», то нейросеть начнет запись видео, которое отправляется на школьную почту. По словам Гумбатовой, доступ к файлам имеют только она и ее заместители.

Директор отметила, что перечень запускающих видеозапись слов может быть расширен.

Это не слежка, это дополнительная безопасность. Поэтому родители введение системы поддержали. Мы здесь защищаемся не от детей, а от внешних угроз Инна Гумбатова директор школы № 25 Екатеринбурга

Она подчеркнула, что получает около пяти сообщений в день, но пока ни одно из них не сигнализировало о реальной опасности.

Автор системы, руководитель компании «Недремлющее око» Леонид Стариков заявил, что всем пора привыкнуть к камерам, находящимся повсюду. По его словам, запись с устройств на постоянной основе слушает только нейросеть, а до людей доходят лишь ее части с «тревожными» словами.

Стариков считает, что уменьшение риска опасных событий даже на десять процентов уже можно оценивать как успех.

Мэрия Екатеринбурга примет решение о повсеместном использовании этой системы до конца учебного года. Сейчас просчитывается количество ложных срабатываний.

Замглавы департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков заявил, что для установки прослушивающих устройств не требуется разрешение родителей.

«Здесь нет никаких идентификаций, идет поток слов, это никак не связывается с конкретными людьми, реакция идет на превышение громкости звуков, поэтому с родителей по закону мы можем не брать никаких согласий, так как не идентифицируем это с конкретным ребенком», — заявил он.

Ранее россиянам посоветовали проверять на «жучки» все привезенные из-за границы устройства. По словам бывшего технического директора американского агентства национальной безопасности Уильяма Бинни, правительства некоторых стран заставляют компании устанавливать в гаджеты средства для слежки за людьми по всему миру. Эту тактику также используют спецслужбы разных стран.