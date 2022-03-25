Минобороны России укрепит западный фланг по поручению Путина

Песков заявил, что НАТО проводило укрепление восточного фланга до официального решения

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать меры по укреплению западного фланга, в то время как НАТО проводит укрепление своего восточного фланга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков указал, что Североатлантический альянс начал усиление восточного фланга еще до принятия официального решения. По словам пресс-секретаря, на фланге образовывались «мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура» обороны альянса.

«Эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости, скорее к нашему сожалению. Россия никогда не была инициатором. Не мы двигались в сторону НАТО. НАТО двигалось в сторону нас, тем самым создавая для нас опасности и вызывая обеспокоенности. Мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы. НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

