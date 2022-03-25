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Минобороны России укрепит западный фланг по поручению Путина

Песков заявил, что НАТО проводило укрепление восточного фланга до официального решения

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать меры по укреплению западного фланга, в то время как НАТО проводит укрепление своего восточного фланга. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков указал, что Североатлантический альянс начал усиление восточного фланга еще до принятия официального решения. По словам пресс-секретаря, на фланге образовывались «мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура» обороны альянса.

«Эти два процесса можно рассматривать в одной плоскости, скорее к нашему сожалению. Россия никогда не была инициатором. Не мы двигались в сторону НАТО. НАТО двигалось в сторону нас, тем самым создавая для нас опасности и вызывая обеспокоенности. Мы говорим о предтече тех самых событий, которые сейчас происходят», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы. НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

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Варвара Кошечкина
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