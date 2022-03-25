Россиянам назвали причину снижения цены за слиток золота

Экономист Наметкин заявил, что банк может снизить цену выкупа золота за отпечаток пальца

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин в беседе с РИА Новости назвал россиянам причину снижения цены выкупа слитка золота в банке. По его словам, финансовая организация может сделать это при любом недочете, даже за отпечаток пальца.

Эксперт посоветовал хранить слиток в специальной капсуле, в которой его выдают при покупке в банке, и ни в коем случае не открывать ее. «Для золотых слитков используется золото 999 пробы, чистое золото — оно очень мягкое, и его очень легко повредить. Любой скол, даже просто отпечаток пальца, который останется на металле, если вы его взяли в руку, просто случайно прикоснулись к нему — может быть использован банком как повод выкупить металл у вас дешевле», — пояснил он.

Наметкин добавил, что золото является защитным активом в период неопределенности. В качестве примера он привел текущую ситуацию, когда в январе тройская унция стоила менее 1800 долларов, а 8 марта котировки обновили исторический максимум в 2089 долларов. Кроме того, спрос на драгоценный металл будет поддерживаться разгоном инфляции в США, которая по итогам февраля достигла максимума за 40 лет и составила 7,9 процента.

Эксперт предупредил, что после продажи подорожавших слитков, которые находились в собственности менее трех лет, следует заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов рассказал россиянам о покупке и хранении золота. Он пояснил, что приобрести золото для инвестиций можно в банке, который уполномочен самостоятельно устанавливать курсовую разницу между покупкой и продажей металла (спред).

