В российском регионе трое детей отравились угарным газом

В частном доме в Красноярском крае трое детей отравились угарным газом

Три малолетних ребенка отравились угарным газом в частном доме в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД в субботу, 26 марта.

«Сегодня утром в дежурную часть МО МВД России "Курагинский" поступило сообщение о факте отравления угарным газом троих малолетних детей 2015, 2019 и 2020 годов рождения», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали — они находятся в Курагинской районной больнице. Жизням детей ничего не угрожает.

По данным МВД, отравление могло произойти из-за нарушений правил безопасности при топке печи. Предварительно установлено, что пострадавшие были в гостях вместе с матерью, а на утро у них появились признаки отравления.

В феврале трое детей и четверо взрослых отравились угарным газом в Карачаево-Черкесии. Причиной отравления стал вышедший из строя котел.