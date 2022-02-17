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В российском регионе семь человек отравились угарным газом

Трое детей и четверо взрослых отравились угарным газом в Карачаево-Черкесии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Хабезском районе Карачаево-Черкесии семь человек отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, всех пострадавших госпитализировали. Среди них есть трое детей четырех, семи и 11 лет. Двое отравившихся угарным газом россиян попали в реанимацию, еще двое взрослых вернулись домой после осмотра медиками. Причиной отравления стал вышедший из строя котел, который отапливает дом — из-за неисправности угарный газ пошел внутрь здания. После случившегося Хабезская прокуратура начала проверку.

Ранее в другом российском регионе — Краснодарском крае — из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и один взрослый. ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования в жилом доме.

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Анастасия Шейкина
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