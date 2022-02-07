В России из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и один взрослый

В Северском районе Краснодарского края из-за отравления угарным газом погибли пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передает ТАСС.

«Погибли женщина и четверо детей. Предварительная причина — отравление угарным газом, дом был газифицирован», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования в жилом доме.

Ранее в якутском селе Тюбя угарным газом отравились десять россиян, среди которых были дети. В результате шесть пострадавших доставили в реанимацию, причиной отравления стали выхлопы бензогенератора.

