В России из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и один взрослый
В Краснодарском крае четверо детей и один взрослый погибли из-за отравления угарным газом
В Северском районе Краснодарского края из-за отравления угарным газом погибли пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передает ТАСС.
«Погибли женщина и четверо детей. Предварительная причина — отравление угарным газом, дом был газифицирован», — сообщили в ведомстве.
Как сообщил источник РИА Новости в экстренных службах, ЧП могло произойти из-за неисправности газового оборудования в жилом доме.
Ранее в якутском селе Тюбя угарным газом отравились десять россиян, среди которых были дети. В результате шесть пострадавших доставили в реанимацию, причиной отравления стали выхлопы бензогенератора.