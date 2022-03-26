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В Ижевском зоопарке появились два любопытных сибирских бурундука

В Ижевском зоопарке появились два любопытных сибирских бурундука

Фото: Ижевский зоопарк

В Ижевском зоопарке появились два новых сибирских бурундука по имени Чип и Дейл. об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает Susanin.

Бурундуки живут в новой экспозиции в теплом помещении павильона «Страна обезьян». Специально для них построили вольер.

Как уточнили в зоопарке, Чип и Дейл невероятно любопытны и быстры.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга 23 марта, в Международный день медведя, проснулись медведи Карат, Ветка и Гай. Сотрудники учреждения рассказали, что сначала животные не захотели выходить из берлог из-за переменчивой погоды, и их пришлось выманивать лакомствами.

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Сергей Истомин
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