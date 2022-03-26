В Лондоне задержали причастных к кибератакам против Microsoft и Nvidia

Полиция Лондона задержала семь человек, причастных к кибератакам против Microsoft и Nvidia

Полиция Лондона задержала семь человек, причастных к кибератакам против компаний Microsoft и Nvidia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

Как стало известно ранее, ответственность за кибератаки на себя взяла хакерская группа Lapsus$, в отношении которой и ведется расследование. По словам детектива-инспектора Майкла О'Салливана, всем задержанным от 16 до 21 года. На данный момент их отпустили, однако расследование продолжается.

Отмечается, что исследователи в сфере кибербезопасности ранее заявляли о том, что организатором кибератак может быть 16-летний подросток.

Ранее Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератакам на саудовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 2017 году.