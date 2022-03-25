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Великобритания ввела санкции против российского НИИ

Великобритания ввела санкции против российского НИИ из-за «кибератак» на Саудовскую Аравию

Фото: Pixabay.com

Великобритания ввела санкции против Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) якобы из-за причастности к кибератакам на саудовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Британии.

Как уточнили в ведомстве, глава МИД «Лиз Трасс использовала санкционный режим в области кибербезопасности для обозначения» российского НИИ. Дипломаты уточнили, что НИИ является подконтрольной структурой Минобороны России.

Британские специалисты уверены, что российская сторона использовала вредоносную программу для атаки на предохранитель системы управления промышленными процессами. Из-за сбоя работа завода была приостановлена.

Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Рынку планируют дать «необходимое время» для замены российских поставок.

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Марина Совина
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