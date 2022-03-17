Великобритания провалила «нефтяные» переговоры на фоне санкций против России

Британия не смогла добиться от Саудовской Аравии и ОАЭ обещаний о росте добычи нефти

Премьер Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров с Саудовской Аравией и ОАЭ не смог добиться публичных обещаний нарастить добычу нефти, пишет Reuters.

На фоне санкций против России, последовавших за началом операции на Украине, цены на энерногосители выросли. Поездка главы британского правительства в Абу-Даби и Эр-Рияд, завершившаяся провалом, призвана была добиться увеличения запасов нефти.

На встрече в Абу-Даби, как заявили в офисе Джонсона, он подчеркнул необходимость совместной работы для стабилизации энергетических рынков. По итогам переговоров в Эр-Рияде британский премьер, отвечая на вопрос о том, нарастит ли Саудовская Аравия добычу, переадресовал вопрос к саудовской стороне.

До встречи Джонсон заявлял, что «мир должен избавиться от российских углеводородов», а Саудовская Аравия и ОАЭ могут стать ключевыми международными партнерами в реализации таких намерений. Пока что оба государства противились предложениям со стороны США нарастить производство: меры были призваны усмирить рост цен на нефть, угрожающие глобальной рецессией.

Саудовская Аравия и ОАЭ — одни из немногих членов Организации стран — экспортеров нефти, которые имеют физическую возможность увеличить добычу, потенциально покрыв нехватку российских поставок. Однако обе страны пытаются занять нейтральную позицию, сохраняя отношения с союзниками в Вашингтоне и с Москвой, партерном по ОПЕК+.

Сама Великобритания планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Рынку планировалось дать «необходимое время» для замены российских поставок. На фоне ограничений, вводимых в отношении России, цены на нефть находятся вокруг отметки в 100 долларов за баррель.