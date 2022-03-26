Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года

Медведев рассказал о «гораздо менее защищенной» России во время дефолта 1998 года

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия в период дефолта 1998 года была гораздо менее защищена, чем во время сегодняшнего кризиса. Об этом РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Оценивая риск повторения тех событий, политик отметил, что «в одну воду невозможно вступить дважды». Также он указал, что сейчас ситуация отличается тем, что Запад ведет против России экономическую войну без правил.

В том же интервью Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Он признал, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях. «Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что антироссийские санкции ударили по благосостоянию жителей Соединенных Штатов и Европы. Он отметил, что ситуация с ценами на энергоносители в западных стран в настоящее время «запредельно плохая», а их руководство обвиняет в этом Россию. По мнению политика, иностранные компании не хотят терять российский рынок, их вынуждают правительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Болгарский генерал предрек скорую капитуляцию Украины
Стало известно о подготовке украинских войск к быстрой интеграции в НАТО
В сети нашли изображение Москвы из будущего
В Госдуме рассказали о ходе расследования деятельности биолабораторий на Украине
Медведев назвал действия Запада экономической войной без правил
Автоэксперт назвал простой защищающий машину от угона лайфхак
В Крыму рассказали о все более широком использовании рубля на юге Украины
Синоптик назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды
Медведев оценил риски повторения дефолта 1998 года
Медведев оценил возможность исключения России из G20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.