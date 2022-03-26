Медведев связал уход иностранных компаний из России с давлением политиков Запада

Зампред Совбеза Медведев связал уход иностранных компаний из России с давлением Запада

Уход из России иностранных компаний на фоне спецоперации Москвы на Украине не является их собственным решением и напрямую связан с политическим давлением со стороны правительств западных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в субботу, 26 марта, РИА Новости.

«Если бы не колоссальное давление со стороны правительства этих стран, стран западного мира, ни одна компания даже не почесалась бы, чтобы уйти. Поэтому это абсолютно политическая история», — отметил он.

При этом, политик подчеркнул, что любые «политические истории как правило существуют определенное время», а экономика в свою очередь «носит вечный характер».

Ранее сообщалось, что Медведев озвучил цель переговоров Москвы с Киевом. По его словам, в ходе данных дипломатических контактов необходимо зафиксировать результаты, на которые направлена российская спецоперация на Украине.