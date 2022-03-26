Медведев назвал цель переговоров Москвы с Киевом

Медведев заявил, что переговоры с Украиной направлены на фиксацию результатов спецоперации

В ходе переговоров Москвы и Киева необходимо зафиксировать результаты, на которые направлена спецоперация. Главные задачи переговорного процесса назвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Цель этих переговоров понятна — зафиксировать все результаты, на которые (...) направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной», — уточнил он и отметил, что речь идет именно о «законах, делящих людей по национальностям».

Вместе с тем Медведев добавил, что действия украинской стороны направлены на сохранение собственного государства и обеспечение его дальнейшего развития.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский отметил, что Москва видит со стороны Киева желание затянуть переговоры, поскольку в украинской столице полагают, что время работает на них. Он отметил, что представители украинской стороны откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные действия.