Байден рассказал о долларе по 200 рублей

Президент США Джо Байден заявил, что санкции против России привели к доллару по 200 рублей

Президент США Джо Байден заявил, что западные санкции против России якобы привели к росту курса доллара до 200 рублей. Он рассказал об этом, выступая с речью в рамках визита в Варшаву, передает ТАСС.

«Российская экономика, и это чистая правда, дает сейчас 200 рублей за один доллар», — сказал американский лидер.

По его словам, экономика России движется к тому, чтобы в предстоящие годы «сократиться вдвое». «Она считалась 11-й по величине экономикой мира до начала вторжения. Скоро она не будет входить даже в первую двадцатку», — высказал мнение Байден.

По данным Московской биржи, в пятницу доллар снизился на один процент, до 96 рублей.

Ранее Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий. «Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.