Депутат ФРГ обвинил министра в двуличии из-за позиции по российскому газу

Депутат Крупалла: власти ФРГ готовы закрывать глаза на ценности ради замены газа из России

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил о двуличной позиции министра экономики ФРГ Роберта Хабека по вопросу поставок газа из России. Об этом пишет Spiegel.

По словам депутата бундестага, ради того, чтобы побыстрее сократить зависимость от российского газа, вице-канцлер Германии готов закрыть глаза на либеральные ценности. Парламентарий, комментируя сообщения о достигнутой между ФРГ и Катаром договоренности по поставкам энергоресурсов, отметил, что нарушения прав человека в арабской стране, видимо, теперь не играют никакой роли для немецких властей

Помимо этого, Хрупалла назвал ошибочной для ФРГ перспективу отказа от российского газа. Он также выступил с критикой решения Берлина о поставках Киеву оружия.

Ранее Spiegel писало, что неожиданное требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность и недоумение в правительствах европейских стран и правлениях энергетических концернов Европы. Немецкое издание также привело слова экономиста Йенс Зюдекума, который утверждает, что главе России удалось «ошарашить Запад». Эксперт объяснил, что из-за требования Москвы клиентам в Европе, вероятно, придется покупать рубли у российского Центробанка, фактически находящегося под санкциями.