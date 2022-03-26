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В Германии оценили неожиданный для Запада маневр Путина с газом

Spiegel: перевод оплаты за российский газ в рубли вынудит Запад нарушить свои же санкции

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Неожиданное требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность и недоумение в правительствах европейских стран и правлениях энергетических концернов Европы. Об этом пишет журнал Spiegel.

Немецкое издание также привело слова экономиста Йенс Зюдекума, который утверждает, что главе России удалось «ошарашить Запад». Эксперт объяснил, что из-за требования Москвы клиентам в Европе, вероятно, придется покупать рубли у российского Центробанка, фактически находящегося под санкциями. Таким образом Россия заставляет Запад обходить собственные же санкции, резюмировал специалист.

Эксперт по валюте Петер Бофингер, в свою очередь, считает, что данный шаг Москвы призван укрепить курс рубля. Так, он пояснил, что западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, спрос на российскую валюту вырастет, и в результате поднимется ее курс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ответил на требование России оплачивать поставки российского газа в рублях. По его словам, данный шаг Москвы несовместим с контрактами, которые были подписаны ранее. Французский лидер подчеркнул, что не видит никаких оснований соглашаться с подобными требованиями. Он также высказался насчет того, почему Москва приняла подобное решение.

23 марта Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом Путин подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствии с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

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Марина Совина
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