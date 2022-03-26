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Невролог перечислил факторы риска по развитию эпилепсии

Врач-невролог Соколов заявил, что причиной эпилепсии могут стать любые поражения мозга

Фото: Pixabay

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов перечислил факторы риска по развитию эпилепсии. Его слова передает URA.RU.

Соколов заявил, что причиной развития болезни могут стать любые поражения мозга и внутренние наследственные мутации. «Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические — например, приступ может возникнуть при опухоли мозга — или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии», — объяснил Павел Соколов.

Детский невролог-эпилептолог, руководитель отделения эпилептологии и ЭЭГ — видеомониторинга медицинского центра «Невро-Мед», кандидат медицинских наук Сергей Айвазян пояснил, что первый эпилептический приступ может случиться в любом возрасте. Он заявил, что заболевание может быть излечимым, а может остаться с человеком на всю жизнь — все зависит от формы болезни и ее причин. «Предупредить развитие заболевания невозможно. Точной статистики в России нет, но встречается эпилепсия часто, в 0,5 — 0,75 процентов популяции. Нет такого, что цифра случаев возросла, но, возможно, выявляемость стала лучше», — объяснил он.

Ранее невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал россиянам про риск возникновения деменции. Он заявил, что на развитие деменции влияют генетическая предрасположенность, возраст, образ жизни, вредные привычки и уровень образования.

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Марина Совина
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