Минобороны предупредило о звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат

Минобороны предупредило о телефонных звонках россиянам с фейковыми вызовами в военкомат

На протяжении нескольких последних дней многим россиянам поступают телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все они осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, предупредил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул он.

Ранее глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.