Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет

Барабанщик американской группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил коллектив в своем Twitter, передает РИА Новости.

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей», — поделились участники группы. Они также попросили с уважением отнестись к семье Хокинса и не беспокоить их.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Foo Fighters были образованы в 1994 году Дэйвом Гролом, который до этого был барабанщиком группы Nirvana. Тэйлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году.