Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс
Барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет
Барабанщик американской группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил коллектив в своем Twitter, передает РИА Новости.
«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей», — поделились участники группы. Они также попросили с уважением отнестись к семье Хокинса и не беспокоить их.
Причина смерти музыканта не сообщается.
Foo Fighters были образованы в 1994 году Дэйвом Гролом, который до этого был барабанщиком группы Nirvana. Тэйлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году.