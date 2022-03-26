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Умер барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс

Барабанщик Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет
Тэйлор Хокинс

Тэйлор Хокинс. Фото: Daniel DeSlover / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Барабанщик американской группы Foo Fighters Тэйлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил коллектив в своем Twitter, передает РИА Новости.

«Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей», — поделились участники группы. Они также попросили с уважением отнестись к семье Хокинса и не беспокоить их.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Foo Fighters были образованы в 1994 году Дэйвом Гролом, который до этого был барабанщиком группы Nirvana. Тэйлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году.

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Марина Совина
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