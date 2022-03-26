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На Украине сообщили о критической ситуации с топливом

На Украине сложилась критическая ситуация с бензином и дизтопливом

Фото: Pixabay

На Украине сложилась критическая ситуация с топливом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин рассказал, что остатки топлива идут для нужд посевной кампании. Также он раскрыл, что на многих заправках обычный бензин и дизель продается под видом премиального, цены на который не регулируются государством. По его словам, Украину в апреле ждет дефицит топлива, поскольку в Европе лишних объемов мало, а те, что есть, сложно возить из-за отсутствия выстроенной логистики и бюрократических препонов.

13 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство начало искать новые маршруты для поставки топлива из-за рубежа, в том числе бензина и дизеля. По словам политика, украинские власти ведут переговоры с крупнейшими мировыми компаниями. Кроме того, планировалось снизить ставку НДС на топливо с 20 до семи процентов, а также отменить акцизы.

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Марина Совина
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