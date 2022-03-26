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Мужчина обнаружил тело сожительницы с перерезанным горлом

Мужчина в Санкт-Петербурге нашел в своей квартире тело сожительницы с перерезанным горлом

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил в своей квартире тело сожительницы с перерезанным горлом. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С соответствующим заявлением в полицию мужчина обратился в пятницу, 25 марта. Он сообщил, что в последнюю неделю не виделся с сожительницей и не мог до нее дозвониться. Уточняется, что ее тело было найдено в квартире на улице Ковалевской.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал женщину, которая убила своего ребенка. Обвиняемая нанесла маленькому сыну множественные колото-резаные раны. Мальчик скончался на месте происшествия.

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Маргарита Щигарева
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