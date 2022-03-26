США пообещали дополнительную помощь Украине

Блинкен пообещал выделение дополнительной помощи в размере $100 млн для МВД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон выделит дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов для МВД Украины для охраны границ, поддержания правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, за счет этой помощи предполагается обеспечить предоставление новых защитных средств, бронеавтомобилей и средств связи для погранслужбы и Национальной полиции Украины.

В пятницу, 25 марта, Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. В ведомстве указали, что в ближайшие дни ожидаются еще три поставки. 23 марта США завершали доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, добавил чиновник американского военного ведомства.