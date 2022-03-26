Историк Галани заявил, что власти Украины хотели размыть идентичность жителей юго-востока

Историк и политолог Сергей Галани рассказал о попытках украинских властей размыть идентичность жителей юго-востока страны. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Галани, над Украиной «долгое время проводился политический эксперимент по целенаправленному рекодированию» общих с Россией культурных ценностей, а также «усиленно шла тотальная "промывка" мозгов». «Нам необходимо задуматься о будущем наших ближайших соседей», — отметил он.

Как отметил специалист, украинские власти хотели размыть идентичность жителей юго-восточной Украины на протяжении нескольких десятилетий. Однако после завершения денацификации и демилитаризации страны эти попытки уйдут в прошлое, заявил Галани.

Ранее бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что украинские власти не должны были мешать Донбассу отстаивать свою автономию, а также пытаться проводить там украинизацию.