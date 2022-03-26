В Калужской области появится центр развития традиционной глиняной игрушки

В поселке Думиничи Калужской области создадут Центр хлудневской игрушки

В Калужской области в поселке Думиничи к концу 2022 года откроют Центр хлудневской глиняной игрушки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы областного правительства.

В новом центре появятся выставочный зал, гончарная мастерская, классы для занятий и проведения мастер-классов и сувенирная лавка. Жители района смогут посещать кружки гончарного дела, глиняной игрушки и декоративно-прикладного творчества. Отмечается, что проект направлен на продвижение и развитие хлудневской игрушки как одного из брендов региона.

«Создание Центра хлудневской игрушки позволит всем желающим получить доступ к творческому наследию Калужской области, станет новой точкой организации содержательного досуга, воспитания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, притяжения внимания жителей и гостей», — говорится в сообщении.

Хлудневская игрушка — русский художественный промысел, который возник в первой половине XIX века в деревне Хлуднево Думиничского района. По данным Всесоюзной переписи мелкой промышленности 1929 года, в Хлуднево из 130 домохозяйств 76 занимались гончарным производством. В настоящее время традицию продолжают семь мастеров.

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