Стало известно о санкциях США против поставщиков товаров для разведки России

WSJ сообщила о санкциях США против компаний, сотрудничающих с разведкой и военными России

Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги и товары разведслужбам и военным из России. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В частности, по данным газеты, под санкции попадет «Сертал», которая специализируется на поставках оборудования и оснащению производств, а также «Серния инжиниринг», занимающаяся разработкой и поставкой оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники. При этом отмечается, что большинство компаний ранее уже были внесены в список Министерства торговли США, запрещающий экспорт им «чувствительных технологий» в Россию.

По мнению руководителя отдела санкций и рисков международной организации ACAMS Джастин Уокер, принятые меры «могут оказать огромное влияние, которое впоследствии распространится на всю российскую экономику».

Источник газеты уточнил, что новые санкции могут быть объявлены уже на следующей неделе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран ЕС провели скоординированную работу и зафиксировали подготовку дополнительных санкций. Он уточнил, что новые санкции будут разработаны в случае ухудшения ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.