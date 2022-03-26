Посол России напомнил США о десятках тысяч погубленных ими жизней

Посол России Антонов: США следует предъявить себе счет за десятки тысяч погубленных жизней

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что США следовало бы предъявить себе счет за разрушенные города и десятки тысяч погубленных жизней в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Об этом пишет российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

По его словам, бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей.

Дипломат также подчеркнул, что в отличие от США Россия делает все, чтобы пресечь военные преступления. Он отметил, что российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения Донбасса и разоружить неонацистов на Украине.

Ранее Антонов заявил, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла. Он также назвал целью обвинений со стороны Вашингтона попытку «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию». «Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — сказал Антонов, добавив, что попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто является «военным преступником», вызывает отторжение.