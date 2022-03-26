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Политолог высказался о предложении польского генерала вернуть Калининград

Политолог Бондаренко заявил, что с трудом может вспомнить, когда Калининград был польским

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Политолог Юрий Бондаренко признался, что его не удивило предложение бывшего командующего сухопутными польскими войсками генерала Вальдемара Скшипчака о необходимости Польши вернуть Калининград, заявив на него претензии. Об этом в субботу, 26 марта, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что «с трудом может вспомнить», когда Кенигсберг принадлежал Польше. «Восточно-прусским был, германским был, российским был, польским — не помню», — иронически высказался специалист.

Вместе с тем Бондаренко добавил, что в скором времени стоит ожидать увеличение количества подобных заявлений о претензиях на те или иные российские территории. При этом политолог призвал соотечественников не относиться к ним серьезно. По его словам, никаких провокаций не будет, поскольку страна владеет оружием, способным «за пять минут оставить Варшаву в воспоминаниях».

Ранее в марте бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. Генерал считает, что Варшава должна вспомнить об этом и заявить на регион свои претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории. 

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Валентина Процкова
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